Mainz (ots) -Mit dem aktuellen Stand und der weiteren Fortentwicklung von ZDFinfo, phoenix, KiKA, 3sat und ARTE hat sich der ZDF-Fernsehrat bei der Sitzung am Freitag, 13. März 2026, befasst. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Die fünf Sender zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und relevant öffentlich-rechtliche Angebote sind. Ob fundierte Dokumentationen, grenzüberschreitende Perspektiven, politische Orientierung oder verlässliche Programme für Kinder - sie schaffen Inhalte, die mit großem Erfolg Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenswelten erreichen."ZDFinfo: Neue Höchstwerte im ZDF-Streaming-Portal2025 verzeichnete ZDFinfo mit 98,7 Millionen Views einen neuen Rekordwert im ZDF-Streaming-Portal. Rund 27 Prozent des Sehvolumens im Genre Information entfielen auf ZDFinfo-Dokus. Im vergangenen Jahr publizierte ZDFinfo 370 Dokumentationen als deutsche Erstausstrahlung.Auch online baute der ZDF-Digitalkanal seinen Erfolg weiter aus: Auf Instagram wurde 2025 die Marke von einer Million Followern überschritten, 56 Prozent davon sind unter 35 Jahre alt. Der ZDFinfo-YouTube-Kanal zählte mit durchschnittlich 4,35 Millionen Minuten Sehvolumen am Tag zu den drei erfolgreichsten ZDF-Kanälen. Fast 130.000 neue Abonnements hat der Kanal im vergangenen Jahr hinzugewonnen.phoenix: Feste Säule der politischen MeinungsbildungPolitische Berichterstattung mit Auszeichnung: 2025 wurde phoenix für seine parlamentarische Berichterstattung mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Information" geehrt. Mit ihr punktete der Ereignis- und Dokumentationskanal auch im vergangenen Jahr. Allein aus dem Deutschen Bundestag sendete phoenix 378 Stunden lang. Damit erreichte der Sender einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 1,7 Prozent, bei den 14- bis 29-Jährigen sogar 2,2 Prozent. 58 Stunden übertrug phoenix aus dem Europäischen Parlament. Kein anderer Sender berichtet in diesem Umfang aus den Parlamenten.Eine weitere wichtige Säule der politischen Meinungsbildung ist die Berichterstattung über Parteitage. Im vergangenen Jahr wurden 17 Parteitage mit insgesamt 114 Stunden übertragen (2024: 96 Stunden). Digital begleitet wurden die Veranstaltungen zusätzlich mit exklusiv für YouTube und Instagram produzierten Inhalten. Das non-lineare Angebot von phoenix ist 2025 weiter gewachsen. Die Zahl der veröffentlichten Videoinhalte auf phoenix.de, im ZDF-Streaming-Portal und in der ARD-Mediathek ist im Vergleich zum Vorjahr von 4.116 auf 5.401 angestiegen. Mehr als 500.000 Abonnentinnen und Abonnenten zählt aktuell der YouTube-Kanal von phoenix.KiKA: Starke Position in einem fragmentierten MarktIn einem immer stärker fragmentierten Markt sicherte sich KiKA 2025 zum siebten Mal in Folge die TV-Marktführerschaft. 15,6 Prozent Marktanteil erreichte der Kinderkanal von ZDF und ARD bei den Drei- bis 13-Jährigen (2024: 12,9 Prozent). 41 Prozent der Kinder schauten im vergangenen Jahr mindestens einmal im Monat KiKA. Die Digitalplattformen KiKA-App, Kikaninchen-App, KiKA-Quiz-App, kika.de und HbbTV erreichten sieben von zehn Kindern in Deutschland.KiKA begleitet 2026 mit einer Vielzahl neuer Inhalte Kinder und Familien in der sich wandelnden Medienwelt. Im Mittelpunkt steht die konsequente Stärkung von Partizipation und Interaktion. So planen KiKA, das ZDF und die "logo!"-Redaktion im Rahmen des "Public Spaces Incubators (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/public-spaces-incubator-100.html)" (PSI) ein Pilotprojekt zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft. Das Ziel ist, mit den vorhandenen PSI-Tools neue digitale Begegnungs- und Interaktionsräume zu schaffen.3sat: Höchster Jahresmarktanteil seit SenderstartErfolgreich mit einem starken Markenkern aus Wissenschaft und Kultur: 2025 verzeichnete 3sat mit 1,5 Prozent den höchsten Marktanteil seit dem Start des Drei-Länder-Senders. Darüber hinaus sind Rock- und Popkonzerte sowie Kabarett und Satire wichtige Programmfarben, mit denen 3sat auf allen Ausspielwegen auch jüngeres Publikum erreicht. Die Programme werden geprägt von starken Köpfen wie Till Reiners, Sarah Bosetti oder Urban Priol. Erfolgreichster Monat im vergangenen Jahr war der Dezember mit einem Marktanteil von 1,7 Prozent. 2025 erreichte 3sat täglich im Schnitt 4,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Besteingeschaltete Sendung des Jahres war "Urban Priol - Tilt 2025 - Der Jahresrückblick" mit 7,2 Prozent Marktanteil.Gestiegen ist das Sehvolumen in der 3sat-Mediathek: Es verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von fünf Prozent auf durchschnittlich 3,14 Millionen Minuten pro Tag. Damit festigt das 3sat-Angebot seine Rolle als zentraler Zugang zu hochwertigen Kultur-, Wissenschafts- und Unterhaltungsprogrammen. Die 3sat-Mediathek integriert österreichische und schweizerische Sichtweisen und erweitert damit zudem den Horizont des öffentlich-rechtlichen Streamingangebots. Besonders die "Pop Around the Clock"-Konzerte begeisterten das Publikum. Sie kamen 2025 auf mehr als 1.138.000 Views in der 3sat-Mediathek und 480.000 Views im ZDF-Streaming.ARTE: Rekorde auf Europa-Kurs2025 war das bisher erfolgreichste Jahr in der Geschichte von ARTE. Der Marktanteil von 1,4 Prozent in Deutschland ist ein neuer Bestwert. Auch im Online-Angebot hat ARTE seinen Vorjahresrekord von 2,95 Milliarden Videoabrufen mit mehr als 3,2 Milliarden Abrufen über alle Verbreitungswege und Plattformen hinweg übertroffen. ARTE lieferte preiswürdige Inhalte: Insbesondere die fiktionalen ARTE-Koproduktionen des ZDF erreichten eine hohe Zahl nationaler und internationaler Auszeichnungen.Ausbau der digitalen Reichweite, Erreichen jüngerer Zielgruppen, weitere Öffnung nach Europa - diese wichtigsten strategischen Ziele verfolgt ARTE konsequent weiter. Zentral ist die Weiter- und Neuentwicklung im Programmangebot. Beispiele sind das Geopolitik-Format "Konfliktzone", ein TikTok-Kurzformat aus der Reportage-Reihe "ARTE Re:", für 2026 entwickelte frische Formate in Bereichen wie KI, Literatur und europäische Debatten oder der Klavierkonzert-Marathon "EuroPiano" zur Fête de la Musique am 21. Juni. 