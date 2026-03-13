Linz (www.anleihencheck.de) - Der Krieg im Nahen Osten hat die Märkte erschüttert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben den Wechselkursen seien auch die Zinssätze deutlich im Wandel. Die langfristigen CZK-Zinssätze würden steigen und hätten nun den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. So liege beispielsweise die Rendite zehnjähriger tschechischen Staatsanleihen bei fast 5,3%. Diese Entwicklung verändere auch die Erwartungen an die Geldpolitik der Tschechischen Nationalbank. Während zuletzt darüber diskutiert worden sei, ob die CNB den Leitzins (aktuell bei 3,5%) aufgrund der sinkenden Inflation in Tschechien (1,4% in Februar) senken würde, habe sich die Lage nun grundlegend geändert. Einige Analysten würden erwarten, dass der Leitzins wieder über 4% steigen werde. Der erhöhte Inflationsdruck werde hauptsächlich durch die steigenden Preise für Erdgas und Erdöl verursacht, von denen Tschechien Nettoimporteur sei. (13.03.2026/alc/a/a) ...

