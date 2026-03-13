Nach schwachen Vorgaben vom Vortag versuchen sich die großen US-amerikanischen Indizes an einer Stabilisierung. Etwas Unterstützung gibt es vonseiten der Öl-Preise, die an die Gewinne vom Donnerstag vorerst nicht anknüpfen können. Alles in allem bleibt die Lage rund um den Iran-Krieg allerdings sehr angespannt.Die iranischen Revolutionsgarden halten an ihrer Blockade der Straße von Hormus im Persischen Golf fest. Die Kommandozentrale der Garden erklärte laut der ihr nahe stehenden Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär