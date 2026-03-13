Die Aktie von Hannover Rück hat am Donnerstag mit einem Kurssprung von über +4% auf die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr reagiert. Und auch am Freitag gehört der Rückversicherer zu den Top-Performern im DAX. Doch waren die Zahlen wirklich so stark und wie kann es für die Aktie jetzt weitergehen? Geldregen für die Anleger Zunächst einmal die für Anleger wohl erfreulichste Meldung vorneweg: Aktionäre sollen beim weltweit drittgrößten Rückversicherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de