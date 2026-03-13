Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Montag, 16. MärzBrüssel: Rat für Auswärtige AngelegenheitenDie Außenministerinnen und Außenminister der EU werden nach einem informellen Austausch per Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Andrii Sybiha über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beraten. Zudem befassen sie sich mit der Lage im Nahen Osten vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen nach dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA, Israel und Iran und dessen Auswirkungen auf die gesamte Region. Ein weiterer Schwerpunkt ist die südliche Nachbarschaft der EU (https://north-africa-middle-east-gulf.ec.europa.eu/what-we-do/southern-neighbourhood_en), einschließlich einer Bestandsaufnahme der Umsetzung des Pakts für den Mittelmeerraum. Am Rande der Tagung ist ein informeller Austausch zur Europäischen Sicherheitsstrategie vorgesehen. Beim Arbeitsmittagessen führen die Ministerinnen und Minister Gespräche mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar über die bilateralen Beziehungen. Im Anschluss findet um 17:30 Uhr eine Pressekonferenz mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, statt. EBS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260316). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2026/03/16/).Brüssel: Rat für Verkehr, Telekommunikation und EnergieDie Energieministerinnen und -minister der EU werden u.a. eine Orientierungsaussprache über das Paket "Europäische Netze (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_2945)" führen, das die Kommission am 10. Dezember 2025 vorgelegt hat. Der Rat wird zudem eine Bilanz der Fortschritte bei dem Aktionsplan für erschwingliche Energie ziehen. Weiteres Thema ist die Stärkung der Energieversorgungssicherheit durch Integration und Erfahrungsaustausch mit der Ukraine und Moldau. An den Beratungen werden auch der moldauische Energieminister Dorin Junghietu und der erste stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine und Energieminister der Ukraine Denys Schmyhal teilnehmen. Weitere Informationen zu dem Treffen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2026/03/16/), Im Anschluss findet um 16:30 Uhr eine Pressekonferenz statt, EBS+ (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260316) überträgt live.Dienstag, 17. MärzBerlin/Online: EU-Kommissionsmitglieder bei EUROPE 2026 - "Europe Forward: Shaping a New Era"Bei der von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche ausgerichteten Europa-Konferenz EUROPE 2026 nehmen neben Vertretern der Bundesregierung sowie Teilnehmern aus Wirtschaft und Forschung mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission sowie EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola teil. Vor Ort spricht um 10.25 Uhr der Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, und um 11.10 Uhr der Kommissar für Verteidigung und Weltraum, Andrius Kubilius. Ein Statement der für Finanzdienstleistungen zuständige Kommissarin Maria Luís Albuquerque ist für 14.35 Uhr geplant. Am Mittwoch steht für 12.35 Uhr ein Statement des Kommissars für Gesundheit und Tierwohl, Olivér Várhelyi, auf der Agenda. Zudem wird die für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU zuständige Generaldirektorin der Europäischen Kommission, Kerstin Jorna, am Mittwoch um 12.45 Uhr auf der Konferenz diskutieren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Fragen zur strategischen Ausrichtung Europas in einem veränderten geopolitischen Umfeld, zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung hier (https://europe20xx.de/).Berlin: Kommissionsvertreterin Gessler bei der SET Award Ceremony des SET Tech FestivalsIm Rahmen des 10. SET Tech Festivals 2026 nimmt die Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland, Barbara Gessler, an der Verleihung des SET Award teil und wird einen Preis überreichen. Der SET Award gilt als internationale Auszeichnung für innovative Start-ups im Bereich Energie- und Klimatechnologien und würdigt seit zehn Jahren Pionierinnen und Pioniere der globalen Energiewende. Das SET Tech Festival bietet dabei eine Plattform für Austausch, Innovation und internationale Vernetzung. Ort: Colosseum, Schönhauser Allee 123, 10437 Berlin. Weitere Informationen auf der Website der Veranstaltung (https://www.startup-energy-transition.com/set-award/set-award-2026/).Leipzig/Online: Diskussion zur Wohnraumkrise in EuropaBezahlbarer Wohnraum ist in vielen europäischen Städten knapp und hat sich zu einer europaweiten Herausforderung entwickelt. Steigende Baukosten, Lieferengpässe, Fachkräftemangel und wachsende Mieten verschärfen die Situation für Studierende, Familien und ältere Menschen. Im Rahmen einer vom Europa-Haus Leipzig e.V. organisierten Online-Veranstaltung spricht Stefan Moser von der Task-Force Housing der Europäischen Kommission über aktuelle Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt, mögliche politische Ansätze und notwendige Veränderungen für mehr bezahlbares Wohnen in Europa. Im Anschluss ist eine Diskussion mit den Teilnehmenden vorgesehen. Uhrzeit: 18 bis 20 Uhr, via Zoom. Anmeldungen sind per E-Mail an ed@europa-haus-leipzig.de möglich.Brüssel: Rat für Allgemeine AngelegenheitenDie für europäische Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und Minister bereiten die Tagung des Europäischen Rates am 19./20. März vor und beraten über den Entwurf der Schlussfolgerungen. Die Ministerrunde wird zudem u.a. eine Orientierungsaussprache über den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028-2034 führen, wobei der Schwerpunkt auf Governance-Aspekten liegen wird. Im Rahmen des Europäischen Semesters 2026 stehen ein Synthesebericht, ein aktualisierter Fahrplan des Vorsitzes sowie die Übermittlung einer Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets an den Europäischen Rat auf der Tagesordnung. Weitere Informationen zu dem Treffen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2026/03/17/). Im Anschluss findet um 17:30 Uhr eine Pressekonferenz statt, EBS+ (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260317) überträgt live.Brüssel: Rat für UmweltDie Umweltministerinnen und -minister der EU werden eine Orientierungsaussprache über die von der Kommission am 16. Dezember 2025 vorgeschlagene (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_3051) Änderung der Verordnung über CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge führen. Die Ministerrunde wird zudem über die Dekarbonisierungsbemühungen mit Blick auf den Klimaschutz nach 2030 beraten. Außerdem auf der Agenda steht die kürzlich angenommenen Bioökonomie-Strategie der EU sowie die globale Umweltdiplomatie. Weitere Informationen zu dem Treffen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2026/03/17/). Im Anschluss findet um 18:30 Uhr eine Pressekonferenz statt, EBS+ (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260317) überträgt live.Lefkosia: EU-Jugendkonferenz (bis 20. März)Im Rahmen der zyprischen Ratspräsidentschaft findet die EU-Jugendkonferenz als zentraler Meilenstein des EU-Jugenddialogs statt. Sie folgt auf die Konferenzen in Lublin und Kopenhagen unter polnischer und dänischer Präsidentschaft. Die Ergebnisse sollen in eine Ratsentschließung einfließen, die später unter der zyprischen Präsidentschaft angenommen wird, und zur Überarbeitung des Arbeitsplans der EU-Jugendstrategie 2025-2027 beitragen. Weitere Informationen hier (https://cyprus-presidency.consilium.europa.eu/en/events/eu-youth-conference/).Luxemburg: EuGH-Urteil zu Kündigung nach KirchenaustrittDer Gerichtshof der Europäischen Union verkündet sein Urteil in der Rechtssache C-258/24 Katholische Schwangerschaftsberatung. Hintergrund ist die Kündigung einer Mitarbeiterin einer katholischen Schwangerschaftsberatungsstelle in Deutschland nach ihrem Austritt aus der katholischen Kirche. Die Einrichtung verlangt von ihren Beschäftigten grundsätzlich keine Kirchenzugehörigkeit. Ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter jedoch katholisch, wird der Austritt als schwerwiegender Loyalitätsverstoß gewertet, während der Austritt aus einer anderen Religionsgemeinschaft folgenlos bleibt. Die Betroffene wehrt sich vor den deutschen Arbeitsgerichten gegen ihre Kündigung. Das Bundesarbeitsgericht hat den EuGH um Auslegung der unionsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Diskriminierung wegen der Religion ersucht. Zu dem Urteil werden eine Pressemitteilung (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5158/de/pressemitteilungen), ein erläuterndes Video (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5159/de/curia-web-tv) sowie Filmaufnahmen über EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260317) bereitgestellt. Die Urteilsverkündung wird zudem auf der Website des Gerichtshofs live gestreamt. Presseansprechpartner beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Mittwoch, 18. MärzBonn: Jubiläumsfeier 30 Jahre EU-FreiwilligendiensteVor 30 Jahren startete mit dem Europäischen Freiwilligendienst eines der erfolgreichsten Jugendprogramme der EU. Zum 30-jährigem Jubiläum veranstalten JUGEND für Europa und die Regionalvertretung Bonn der Europäischen Kommission einen Festakt. Medienvertreterinnen und -vertreter sind eingeladen, daran teilzunehmen. Uhrzeit: 19-22:30 Uhr. Ort: Rooftop Lounge (27. Etage), Bundeskanzlerplatz 2d, 53113 Bonn. Kontakt für Rückfragen, Interviewwünsche und Ihre Akkreditierung: Frank Peil, JUGEND für Europa, peil@jfemail.de.Brüssel: Wöchentliche KommissionssitzungAuf der vorläufigen Agenda (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/SEC(2026)2556?ersIds=090166e529c26918) der Kommissionssitzung stehen eine Orientierungsdebatte zur Überarbeitung der Fusionsleitlinien sowie das sogenannte "28. Regime (https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-28th-regime-for-innovative-companies?sid=9601)". Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dazu in ihrer Rede in Davos (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_26_150): "Letztendlich geht es darum, eine neue, wahrhaft europäische Unternehmensstruktur zu schaffen. Wir nennen sie "EU Inc". Sie umfasst ein einziges und einfaches Regelwerk, das nahtlos überall in unserer Union gilt. Damit Unternehmen viel einfacher in allen Mitgliedstaaten tätig sein können. Unsere Unternehmer, die innovativen Firmen, werden ein Unternehmen binnen 48 Stunden in jedem Mitgliedstaat - komplett online - anmelden können. Sie werden in der gesamten EU dieselbe Regelung für Kapital haben." Die anschließende Pressekonferenz wird live auf EBS+ (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260318)übertragen, die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.Brüssel: Treffen von Kommissionspräsidentin von der Leyen mit UN-Generalsekretär GuterresKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfängt im Vorfeld des Europäischen Rates den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zu einem Gespräch. Der UN-Generalsekretär wird auf Einladung von EU-Ratspräsident António Costa (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2026/03/12/invitation-letter-by-president-antonio-costa-to-the-members-of-the-european-council/) an einem Arbeitsessen im Rahmen der Beratungen des Europäischer Rates teilnehmen. Weitere Informationen in Kürze auf den Seiten des Europäischen Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2026/03/19-20/).Brüssel: Dreigliedriger SozialgipfelIm Vorfeld des Europäischen Rates kommen die EU-Führungsspitzen und die Sozialpartner zu einem Dreigliedrigen Sozialgipfel zusammen. Der Dreigliedrige Sozialgipfel ist ein Forum für den Dialog zwischen den EU-Organen auf Ebene der Führungsspitzen und den führenden Vertretern der europäischen Sozialpartner. Der Gipfel wird gemeinsam vom Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, und von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, geleitet. Weitere Informationen hierzu in Kürze auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2026/03/18/).Donnerstag, 19. MärzLeipzig: Europastand auf der Leipziger Buchmesse (bis 22. März)Auf der Leipziger Buchmesse sind das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und die Vertretung der Europäischen Kommission mit einem gemeinsamen Europastand vertreten. In Halle 2, Stand B401, informieren sie vom 19. bis 22. März über europäische Themen und stellen Lese-, Spiel- und Bildungsmaterialien vor. Zudem wird das Serious Game "Fabulous Councils" präsentiert, ein für den Unterricht entwickeltes Lernspiel zur Vermittlung demokratischer Entscheidungsprozesse, das kostenfrei zur Verfügung steht. Das Angebot richtet sich insbesondere an junge Besucherinnen und Besucher und findet im Jugendcampus im Rahmen eines moderierten Formats statt. Weitere Informationen auf der Website der Leipziger Buchmesse (https://www.leipziger-buchmesse.de/de/).Brüssel: Europäischer Rat (bis 20. März)Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU kommen zu ihrer regulären Frühjahrstagung des Europäischen Rates zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen laut vorläufiger Tagesordnung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1-2026-INIT/en/pdf) die Lage in der Ukraine sowie die Entwicklungen im Nahen Osten. Weitere Schwerpunkte sind die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Binnenmarkts, der nächste Mehrjährige Finanzrahmen, Fragen der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie Migration. In seinem Einladungsschreiben (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2026/03/12/invitation-letter-by-president-antonio-costa-to-the-members-of-the-european-council/) betont Ratspräsident Antonio Costa die Notwendigkeit, Europas Handlungsfähigkeit angesichts geopolitischer Spannungen weiter zu stärken und die strategische Ausrichtung der Union in den Bereichen Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Haushaltsplanung zu schärfen. In diesem Zusammenhang soll auch die Lage im Iran und in der Region thematisiert sowie deren geopolitische und wirtschaftliche Auswirkungen erörtert werden, unter anderem mit Blick auf Energiepreise und Energiesicherheit. Nähere Informationen in Kürze auf den Seiten des Europäischen Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2026/03/19-20/). Informationen zu einer Pressekonferenz werden auf EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260320) verfügbar sein.Brüssel: Euro-GipfelIn Verbindung mit der Tagung des Europäischen Rates kommen die Staats- und Regierungschefs der dem Euro-Raum angehörenden Mitgliedstaaten, der Präsident des Euro-Gipfels und die Präsidentin der Europäischen Kommission zusammen. Weitere Informationen zum Euro-Gipfel hier (https://www.consilium.europa.eu/de/european-council/euro-summit/), nähere Informationen zu dem Treffen in Kürze hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/euro-summit/2026/03/19/).Luxemburg: EuGH-Urteile zum Vermögensaustausch zwischen RWE und E.ONDer Gerichtshof der Europäischen Union verkündet seine Urteile in mehreren verbundenen Rechtsmittelsachen zum Austausch von Vermögenswerten zwischen RWE und E.ON. Hintergrund sind drei 2018 angekündigte Transaktionen zwischen beiden Unternehmen, darunter der Erwerb von Erzeugungsanlagen durch RWE sowie der Erwerb der Sparten Energieverteilung und -vertrieb von innogy durch E.ON. Die Europäische Kommission hatte die ersten beiden Zusammenschlüsse genehmigt. Mehrere deutsche Stadtwerke fochten diese Entscheidungen vor dem Gericht der Europäischen Union an, blieben dort jedoch erfolglos. Der Gerichtshof hatte bereits im Juni 2025 die Genehmigung des ersten Zusammenschlusses bestätigt. Nun entscheidet er über die Rechtsmittel gegen die Urteile des Gerichts vom 20. Dezember 2023 zur Genehmigung des zweiten Zusammenschlusses. Zu diesen Urteilen wird es eine Pressemitteilung (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5158/de/pressemitteilungen) sowie Filmaufnahmen von EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus) geben. Außerdem wird die Verkündung der Urteile auf der Website des EuGH live gestreamt (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5159/de/curia-web-tv). Weitere Informationen unter C-171/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-171%2F24) (EVH), C-172/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-172%2F24) (Stadtwerke Leipzig), C-173/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-173%2F24) (TEAG), C-174/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-174%2F24) (Stadtwerke Hameln Weserbergland), C-175/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-175%2F24) (eins energie in sachsen), C-176/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-176%2F24) (EnergieVerbund Dresden), C-177/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-177%2F24) (GGEW / Kommission), C-178/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-178%2F24) (Mainova), C-179/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-175%2F24) (enercity / Kommission). Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Luxemburg: EuGH-Urteil zu Auskunftsersuchen nach der Datenschutz-GrundverordnungDer Gerichtshof der Europäischen Union verkündet sein Urteil in der Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Unternehmen ein Auskunftsersuchen nach Art.15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verweigern darf und ob bei einer Verletzung dieses Rechts ein Schadensersatzanspruch besteht. Hintergrund ist die Klage eines Newsletter-Abonnenten gegen ein das Optikerunternehmen Brillen Rottler, das die Auskunft über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten mit dem Hinweis auf einen möglichen Rechtsmissbrauch verweigert hatte. Das Amtsgericht Arnsberg hat dem EuGH hierzu Fragen zur Auslegung der DSGVO vorgelegt. Zu dem Urteil werden eine Pressemitteilung (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5158/de/pressemitteilungen) sowie Filmaufnahmen über EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260319) bereitgestellt. Die Urteilsverkündung wird zudem auf der Website des EuGH live gestreamt (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5159/de/curia-web-tv). Weitere Informationen unter C-526/24. Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Luxemburg: EuGH-Urteil zu Entgelten für die Nutzung von SchienennetzenDer Gerichtshof der Europäischen Union verkündet sein Urteil in der Rechtssache DB InfraGO und DB RegioNetz Infrastruktur zur Genehmigung von Entgelten für die Nutzung von Schienennetzen im Personennahverkehr. Hintergrund ist ein Beschluss der Bundesnetzagentur, mit dem beantragte Entgelte für die Netzfahrplanperiode 2024/2025 im Schienenpersonennahverkehr reduziert wurden. Die betroffenen Infrastrukturbetreiber wandten sich hiergegen im Eilverfahren an das Verwaltungsgericht Köln. Dieses ersuchte den EuGH um Auslegung der Richtlinie zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums (siehe Pressemitteilung des VG Köln (https://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/Archiv/2024/22_06112024/index.php)). Im Kern geht es um die Frage, ob nationale Vorgaben zur Berechnung genehmigungspflichtiger Entgelte mit dem unionsrechtlich garantierten unternehmerischen Handlungsspielraum der Infrastrukturbetreiber vereinbar sind.Die Urteilsverkündung wird auf der Website des EuGH live gestreamt (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5159/de/curia-web-tv). Weitere Informationen unter C-770/24. (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?lang=DE&searchTerm=C-770/24) Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Freitag, 20. MärzKiel: "Gemeinsam handeln zahlt sich aus" - Start der Veranstaltungsreihe zum künftigen EU-Haushalt 2028-2034Gemeinsam mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments (EPLO) organisiert die Europäische Kommission die Veranstaltungsreihe "Gemeinsam handeln zahlt sich aus - Aktuelles zum langfristigen EU-Haushalt 2028-2034". Die sogenannte MFR-Tour (Mehrjähriger Finanzrahmen - MFR) macht 2026 und in der ersten Hälfte von 2027 in mehreren deutschen Städten Station. Im Mittelpunkt steht jeweils eine Podiumsdiskussion über den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments, einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Generaldirektion Haushalt der Europäischen Kommission sowie Akteurinnen und Akteuren aus Landes- oder Kommunalpolitik. Den Auftakt bildet eine Veranstaltung in Kiel mit dem Europaabgeordneten Niclas Herbst (CDU) und dem Principal Adviser der Generaldirektion Haushalt der Europäischen Kommission, Kai Wynands. Weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Kiel-MFR-2026-03-20). Anmeldung für Pressevertreter unter Gabriele.IMHOFF@ec.europa.eu.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6235307