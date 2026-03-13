DAX Verlierer: Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop)

Per Xetra-Schluss am 12.03.2026 notierten im DAX 20 Aktien im Plus und 20 Werte im Minus. Zu den größten DAX Verlierern zählte die Deutsche Bank.

Am Ende der Tabelle stand die Deutsche Bank Aktie (DBK) mit einem Tagesverlust von 5,70 Prozent. Ebenfalls schwach präsentierten sich Heidelberg Materials mit einem Minus von 4,75 Prozent sowie die Commerzbank mit einem Rückgang von 3,97 Prozent.

- Deutsche Bank WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Ticker: DBK

?? Drei Key Takeaways - DAX heute

Deutsche Bank größter DAX Verlierer: Die Deutsche Bank Aktie verlor am 12.03.2026 im Xetra-Handel 5,70 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.

Chartbild deutlich eingetrübt: Der Kurs ist unter SMA20, SMA50 und SMA200 gefallen. Damit hat sich das technische Bild klar verschlechtert und die Deutsche Bank Prognose bleibt kurzfristig bärisch.

Weitere Kursziele auf der Unterseite möglich: Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, könnten weitere Rücksetzer folgen. Mögliche Ziele liegen zunächst bei 23,50 EUR und anschließend beim offenen Gap bei 21,04 EUR. DAX Verlierer: Deutsche Bank mit deutlichem Kursrückgang Die Deutsche Bank Aktie verlor zum Xetra-Handelsschluss 5,70 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Der Kurs gab bis in den Bereich von 25 EUR nach und setzte damit die Abwärtsbewegung der vergangenen...

