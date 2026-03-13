Bei der Altersvorsorge sind viele Verbraucher derzeit verunsichert angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Lage. Das zeigt eine aktuelle Studie von Civey im Auftrag der Canada Life. Langfristig zeigen sich die Verbraucher jedoch optimistisch. Die wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen verunsichern aktuell viele Verbraucher auch mit Blick auf die Altersvorsorge, wie eine repräsentative Umfrage von Civey und Canada Life unter 5.000 volljährigen Bundesbürgern zeigt. Demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact