Deutliche Verluste gibt es am Freitag beim Telekomkonzern 1&1 sowie der Mutter United Internet zu beobachten. Mit neun respektive fünf Prozent Minus sind die Aktien die Top-Verlierer im SDAX beziehungsweise MDAX. Die Übernahmespekulationen rund um 1&1, die beide Werte zuletzt befeuert hatten, werden am Markt wieder ausgepreist.Vor rund zwei Wochen hatte ein Bericht in einer spanischen Zeitung entsprechende Gerüchte befeuert und für deutlich steigende Kurse gesorgt. Nun hat das spanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär