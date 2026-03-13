Artikelübersicht

Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 55%. In dieser Woche haben wir den Iran-Krieg und die Situation am persischen Golf engmaschig begleitet. Wir haben zwei Analysen veröffentlich und mehrere Updates herausgegeben. Im Fokus stand der Ölpreis, die Volatilitäts-Indizes und der Fear&Greed Index. Heute passen wir nur ein Ziel an. Neuigkeiten gaben es im Wochenverlauf unter anderem bei CATL, Nebius, Biontech, Merck und Hugo Boss.Ich habe es diese Woche im Marktkompass am Mittwoch aufgegriffen: Der DAX leidet doppelt so stark unter dem Energiepreisschock durch den Iran-Krieg wie die US-Indizes. Konkret hat das deutsche Börsenbarometer 2.500 Punkte oder 10% in der Spitze eingebüßt wobei sich der S&P500 mit 5% Abschlag vom Top begnügte. Im Chartvergleich sieht das so aus:Die Positionen auf unserer Empfehlungsliste sind derweil überraschend robust geblieben. In dieser Woche ist trotz der enormen Schwankungsbreite bis jetzt noch kein Wert von unserer Empfehlungsliste ausgestoppt worden. Der Handlungsbedarf ist diese Woche mit nur einer Zielanpassung sehr überschaubar. Es ist ein Novum, dass wir mit nur einer Änderung im Stop&Go auskommen und das in einer Woche, die von Rekord-Volatilität im Ölpreis geprägt war.Wir nutzen die Gelegenheit und machen alle Artikel aus dieser Woche frei. Sie können also direkt aus demin die Artikel springen und komplett lesen. Nutzen Sie die Gelegenheit um sich einen Überblick zu verschaffen.Auch in einer Woche wie dieser, gibt es Aktien in unserer Empfehlungsliste, die kräftig zulegen. Zunächst der Batteriespezialist CATL:Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im ?? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!