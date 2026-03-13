DJ IRAN-BLOG/Tui-CEO: Werden Preise in den nächsten Monaten nicht erhöhen

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

Tui: Werden Preise in den nächsten Monaten nicht erhöhen

Kunden von Tui müssen trotz des hohen Ölpreises zunächst keine höheren Preise fürchten. "Wir haben 85 Prozent unserer Kerosinpreise für den kommenden Sommer abgesichert und auch einen Großteil unserer Kerosinkosten bis zum nächsten Winter fixiert", sagte Tui-Chef Sebastian Ebel dem Tagesspiegel. "In den nächsten drei, vier Monaten werden die Preise daher nicht steigen." Ebel rechnet damit, dass der Ölpreis sein hohes Niveau nicht sehr lange halten wird. "Ich vermute, dass der Ölpreis deutlich zurückfällt, sobald die Straße von Hormus wieder befahrbar ist. Vielleicht sogar auf einen historischen Tiefstand", sagte der Manager.

Hegseth: Die Straße von Hormus ist offen

Die Straße von Hormus ist nach Aussage von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth für den Schiffsverkehr offen. "Das Einzige, was den Schiffsverkehr in der Meerenge derzeit verhindert ist, dass der Iran auf Schiffe schießt", sagte er. "Sie ist für den Schiffsverkehr offen, sofern der Iran dies nicht tut." Hegseth sagte, die USA arbeiteten daran, das Problem zu lösen, gab jedoch nicht an, wie sie den Handelsverkehr durch die Wasserstraße erleichtern würden. "Wir haben für jede Option einen Plan", sagte er und fügte hinzu, dass das Pentagon mit Partnern in der gesamten Regierung zusammenarbeite, um die Aufrechterhaltung der Energieversorgung sicherzustellen.

Peking spendet 200.000 Dollar wegen Angriffs auf Mädchenschule im Iran

China will dem Iranischen Roten Halbmond 200.000 Dollar als Antwort auf den tödlichen Angriff auf eine Mädchenschule spenden. Bei dem Angriff wurden in den ersten Stunden des Krieges Schülerinnen der Schule getötet. Die Spende ist ein Zeichen für die wachsende Kritik, der sich die USA im In- und Ausland wegen des tödlichen Vorfalls ausgesetzt sehen. Die staatliche Chinesische Rotkreuzgesellschaft wird die Mittel laut dem Außenministerium in Peking im "Geiste der Humanität" bereitstellen. Ein Sprecher des Ministeriums, Guo Jiakun, wurde von der offiziellen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua mit der Verurteilung "aller wahllosen Angriffe auf Zivilisten und nichtmilitärische Ziele" zitiert. Die Tötung von Dutzenden Kindern in der Shajareh-Tayyebeh-Schule in der Stadt Minab gilt als der bislang tödlichste Einzelvorfall des Krieges; der Iran beziffert die Zahl der Todesopfer auf mehr als 160. Ein US-Beamter erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass Militärermittler eine Verantwortung der USA vermuten, und US-Politiker beider Lager haben Antworten gefordert. Peking hat wiederholt auf eine Verantwortung der USA hingedeutet, unter anderem als sein Botschafter bei den Vereinten Nationen während einer Veranstaltung mit First Lady Melania Trump Angriffe auf Schulen in Kriegszeiten verurteilte.

Indien bittet Iran um Durchfahrt für Tanker durch Hormus

Indien befindet sich in aktiven Gesprächen mit dem Iran, um mindestens 23 Tankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen. Die ersten Durchfahrten werden für das Wochenende erwartet, wie zwei indische Regierungsbeamte gegenüber dem Wall Street Journal angaben. Die mit Öl und Flüssiggas beladenen Tanker sitzen seit Beginn der amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran im Persischen Golf fest. Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar habe zweimal mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert, und die indische Küstenwache habe den Tankereignern mitgeteilt, dass sie eine sichere Durchfahrt nach Indien garantieren werde, sagten diese Beamten. Ein griechischer Eigner, dessen mit zwei Millionen Barrel iranischem Rohöl beladener Supertanker im Golf festsitzt, sagte, die indische Küstenwache habe ihm mitgeteilt, dass sie seinem Schiff bei der Ankunft in Indien Vorrang beim Anlegen einräumen werde.

Vier Tote bei Absturz eines US-Tankflugzeugs im Irak

Das US-Zentralkommando hat mitgeteilt, dass vier Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen sind, als ein amerikanisches KC-135-Tankflugzeug im Westen des Irak abstürzte. Das Flugzeug war mit einer sechsköpfigen Besatzung unterwegs, so das Centcom, und Rettungsmaßnahmen seien im Gange. "Die Umstände des Vorfalls werden derzeit untersucht. Der Verlust des Flugzeugs ist jedoch nicht auf feindlichen Beschuss oder Friendly Fire zurückzuführen", teilte das Centcom in den sozialen Medien mit. Zwei Flugzeuge waren an dem Vorfall beteiligt, der ersten Berichten zufolge eine Kollision in der Luft war, wie mit dem Vorfall vertraute Personen angaben. Das zweite Flugzeug, ebenfalls eine KC-135, landete sicher, wie US-Beamte mitteilten. Vor dem Absturz waren laut Angaben des Militärs sieben weitere US-Soldaten im aktuellen Konflikt getötet und etwa 150 verletzt worden.

Israel fliegt neue Luftangriffe im Iran

Das israelische Militär hat eine neue Welle von Luftangriffen auf Städte im Iran geflogen. In seiner Erklärung wurde auf Angriffe in Teheran sowie in Shiraz im Süden des Iran und Ahvaz im Westen hingewiesen, bei denen Ziele getroffen wurden, zu denen laut israelischem Militär eine zentrale Basis für die Luftverteidigung sowie Einrichtungen zur Herstellung und Lagerung von Raketen und anderen Waffen gehörten. In Teheran waren Explosionen in der gesamten Hauptstadt mit 10 Millionen Einwohnern zu hören, berichtete die halbstaatliche Agentur Mehr News.

Zwei Tote nach Drohnenabsturz in Oman

Zwei ausländische Arbeiter wurden im Oman nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur getötet und mehrere weitere wurden verletzt, als eine Drohne abgestürzt ist. Nach Angaben der Agentur kam es zu den Todesfällen, als eines der Fluggeräte im Industriegebiet Al-Wahbi herabfiel. Die zweite Drohne stürzte in einem offenen Gebiet ab und verursachte keine Opfer, teilten die Behörden mit, ohne näher darauf einzugehen, woher die Drohnen stammten.

Deutschland wahrscheinlich wichtigstes Zielland für Flüchtlinge

Sollte es infolge des Krieges im Iran und im Libanon zu grenzüberschreitenden Fluchtbewegungen kommen, dürfte Deutschland das wichtigste Zielland sein, schreibt die Rockwool Foundation Berlin in einem neuen Bericht. Kanada sei ein weiteres bevorzugtes Ziel, gefolgt von Großbritannien, der Türkei, Frankreich und Australien. Deutschland ist das beliebteste Zielland für potenzielle Auswanderer aus dem Iran, 28 Prozent nennen Deutschland als wahrscheinlichstes Zielland, gefolgt von Kanada mit 13 Prozent, der Türkei mit 10 Prozent, Großbritannien mit 6 Prozent und Frankreich mit 6 Prozent. Bei Befragten aus dem Libanon liegt Kanada mit 16 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Deutschland mit 14 Prozent, Australien mit 11 Prozent, Frankreich mit 9 Prozent und den USA mit 8 Prozent. Diese Zahlen stammen aus dem Gallup World Poll, der im Jahr 2024 die beabsichtigten Zielländer erfasst hat.

US-Tankflugzeug im Irak abgestürzt

Ein US-Tankflugzeug ist am Donnerstag im Westen des Irak abgestürzt. Das US-Militär teilte nicht mit, ob die Besatzungsmitglieder der US-amerikanischen KC-135 getötet wurden oder den Absturz überlebt haben. Laut Militär handelt es sich um die ersten Verluste der Air Force während des Krieges mit dem Iran. Zwei Flugzeuge waren in den Vorfall verwickelt, der zum Absturz führte. Die zweite Maschine - ebenfalls eine KC-135 - landete sicher, sagten US-Vertreter. Das Central Command der USA teilte mit, der Verlust des Flugzeugs sei nicht auf feindlichen oder eigenen Beschuss zurückzuführen, und mit dem Vorfall vertraute Personen sagten, erste Berichte deuteten auf eine Kollision in der Luft hin.

Australien gibt Treibstoff aus Notreserven frei

Australien wird Treibstoff aus seinen heimischen Reserven freigeben, um Engpässe in Teilen des Landes zu lindern. Energieminister Chris Bowen sagte, Australien werde rund 762 Millionen Liter Benzin und Diesel aus Beständen des Privatsektors freigeben, etwa 20 Prozent der Menge, die der Privatsektor als Reserve vorhalten muss. Die Freigabe entspricht bis zu 5 Millionen Barrel Öl und wird zur koordinierten Freigabe globaler Reserven der Internationalen Energieagentur beitragen. "Wir sehen weiterhin, dass erwartete Schiffe in unseren Häfen ankommen", sagte Bowen, fügte aber hinzu, dass ein enormer Anstieg der Nachfrage zu lokalen Engpässen geführt habe. Die Importe werden unter weiteren Druck geraten, sollte der Konflikt andauern, sagte Bowen.

Trump: USA zerstören das Regime im Iran

US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber dem Iran verschärft. Er schrieb am Freitag in einem Beitrag auf Truth Social, dass die USA das "terroristische Regime des Iran" militärisch und wirtschaftlich "völlig zerstören" werden. Er warnte die Führung des Landes, dass die USA über "beispiellose Feuerkraft, unbegrenzte Munition und viel Zeit" verfügten. "Beobachten Sie, was heute mit diesen gestörten Dreckskerlen passiert", sagte er. "Sie haben 47 Jahre lang unschuldige Menschen auf der ganzen Welt getötet, und jetzt töte ich sie, als der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.