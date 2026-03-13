Köln/Hamburg (ots) -Große Auszeichnung für die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (KD): Geschäftsführerin Nina Luig wurde mit dem Gastro-Stern-Award als "Beste weibliche Führungskraft des Jahres" geehrt. Die Preisverleihung fand am Vorabend der INTERNORGA in Hamburg statt - einem der wichtigsten Branchentreffs der Gastronomie- und Hospitality-Branche.Mehr als 400 Gäste aus Gastronomie, Genuss- und Hospitality-Branche kamen zum traditionellen Netzwerkabend "Lokaltermin" zusammen. Gastgeber waren Peter Hack und Frank Remagen, die im Namen der GenussGARTEN-Familie durch das Programm führten. Die Laudatio auf Nina Luig hielt Nina Remagen.Für die Köln-Düsseldorfer hat die Ehrung im Jubiläumsjahr des 200-jährigen Bestehens eine besondere Bedeutung. Sie würdigt sowohl die unternehmerische Arbeit der Geschäftsführerin als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der gastronomischen Konzepte an Bord der KD-Flotte."Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel - vor allem, weil sie stellvertretend für unser gesamtes Team steht", sagt Nina Luig. "Unsere Gastronomie lebt von Menschen, die mit Leidenschaft Gastgeber sind. Die Kreativität und das Engagement unserer Küchenteams machen jeden Tag aufs Neue möglich, unseren Gästen echte kulinarische Erlebnisse auf dem Rhein zu bieten."Ein besonderes Merkmal der KD-Gastronomie: Auf jedem Schiff arbeitet ein eigenes, festes Küchenteam in einer voll ausgestatteten Bordküche. Dort entstehen täglich frisch zubereitete Gerichte - inspiriert von aktuellen Food-Trends, geprägt von Saisonalität und regionalen Partnerschaften sowie mit wachsendem Fokus auf nachhaltige Konzepte.Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch der KD, Gastfreundschaft, Qualität und Innovation miteinander zu verbinden. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelt Nina Luig die gastronomischen Konzepte an Bord kontinuierlich weiter - mit dem Ziel, den Gästen auf dem Rhein besondere Genussmomente zu bieten.Der Gastro-Stern-Award gilt als eine der besonderen Ehrungen innerhalb der Gastronomie- und Hospitality-Branche und bildet traditionell den Auftakt zur INTERNORGA in Hamburg. Neben Nina Luig wurden in diesem Jahr unter anderem Bettina Schliephake-Burchardt sowie Spitzenkoch Jan Hartwig ausgezeichnet.Über die KDDie Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (KD) ist das älteste und traditionsreichste Binnenschifffahrtsunternehmen Deutschlands. Seit 1826 verbindet das Unternehmen Menschen, Städte und Regionen entlang des Rheins. Mit einer modernen Flotte von 15 Schiffen, die Platz für 250 bis 1.650 Gäste bieten, ist die KD Marktführerin auf dem Rhein und bietet Linien-, Ausflugs- und Eventfahrten sowie exklusive Charterangebote zwischen Köln/Düsseldorf und Mainz an.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Gastronomie an Bord: Auf jedem Schiff sorgen feste Küchenteams für frisch zubereitete Speisen und kreative kulinarische Konzepte, die regionale Produkte, saisonale Zutaten und aktuelle Food-Trends verbinden.Im Jahr 2026 feiert die Köln-Düsseldorfer ihr 200-jähriges Bestehen.Pressekontakt:Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbHNicole Becker, Director Marketing & PRE-Mail: info@k-d.com | www.k-d.comTel. 0221/2088-318Original-Content von: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15204/6235333