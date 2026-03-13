Webinar - Iran, Öl, Zinsen - wer gewinnt, wer verliert?

Anzeige
Freitag, 13.03.2026
Der nächste Lithium-Runner? EMP startet entscheidende Engineering-Phase
DZ Bank
13.03.2026 14:41 Uhr
"Iran, Öl, Zinsen - der Markt bekommt gerade drei Belastungstests gleichzeitig. Der Krieg im Nahen Osten hält die Risikoprämie im Öl hoch und macht die Straße von Hormus wieder zum globalen Nadelöhr, während steigende Renditen die Bewertungsfrage bei Aktien verschärfen. Dazu kommt eine Volatilität, die nicht mehr nur "Indexrauschen" ist, sondern sich in heftigen Einzelbewegungen und Rotationen entlädt. Wie man in einem Umfeld handelt, in dem Energiepreise wieder Inflation treiben können und der Markt seine Zinssenkungsfantasie ständig neu kalibriert darüber sprechen Nicolas und Daniel Saurenz im Trading-Webinar am Montag, 16.03. um 19:00 Uhr.

Die Profis analysieren, welche Sektoren und Produkte profitieren, wenn Risiko neu bepreist wird - und warum Europa in solchen Phasen oft stärker ausschlägt als die USA. Und vor allem: Wie man Volatilität nicht nur "aushält", sondern nutzt - mit Positionsgrößen, Timing, Absicherung und passender Produktauswahl.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Nicolas Saurenz, Feingold Research
  • Daniel Saurenz, Feingold Research


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


