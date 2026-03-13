Adobe meldet Umsatzwachstum im Q1 2026



Aktie gibt trotz guter Zahlen vorbörslich nach. Hier sehen Sie wieso:



Adobe hat einen Führungswechsel angekündigt: Shantanu Narayen will nach 18 Jahren als CEO zurücktreten, dem Unternehmen aber als Verwaltungsratschef erhalten bleiben. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Narayen die operative Führung zunächst weiter ausüben. Die Nachricht trifft auf ein Umfeld, in dem Anlegerinnen und Anleger trotz solider Geschäftszahlen weiterhin vorsichtig bleiben. Die Adobe-Aktie notiert vorbörslich deutlich im Minus.



Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte Adobe den Umsatz um rund 12% auf 6,4 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 5,06 auf 6,06 USD. Der Konzern profitiert weiterhin durch den Wandel vom klassischen Lizenzverkauf hin zu Abonnements und Cloud-Diensten, unter anderem bei KI-gestützten Funktionen für Bild- und Videobearbeitung. Jedoch gilt KI auch zeitgleich als Bedrohung für das Geschäftsmodell von Adobe.



Adobe gilt als Marktführer für Kreativsoftware, allerdings sinken in Teilen des Marktes die Einstiegshürden aufgrund von KI-Angeboten, was den Wettbewerbsdruck erhöhen kann. Zusätzlich steht das Geschäftsmodell der Adobe-Kunden auch unter Druck, da Endkunden kreative Inhalte zunehmend selbst durch KI erstellen, was den Bedarf an kreativen Dienstleistungen senken kann.

An der Kursentwicklung der Adobe-Aktie zeigt sich die anhaltende Zurückhaltung: Seit Anfang 2021 ist die Aktie um rund 46 % gefallen, seit Jahresbeginn liegt sie etwa 23 % im Minus.









Quelle: HSBC










