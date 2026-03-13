Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen diesmal unverändert lassen wird, so Matthias Scheiber, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen bei Allspring Global Investments.Die Zinserwartungen seien, ähnlich wie in anderen Märkten, nach oben korrigiert worden. Im Falle der USA bedeute dies, dass der Markt nur noch höchstens eine anstelle von zwei Zinssenkungen erwarte. Allspring Global Investments halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass die FED überhaupt keine Zinssenkung vornehmen werde. Sollten die Energiepreise jedoch weiter steigen, würde Allspring Global Investments negative Auswirkungen auf die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de