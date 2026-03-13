München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss)
Franz Müntefering (SPD, ehemaliger Parteivorsitzender und Vizekanzler)
Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)
Christoph Schwennicke (t-online)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Kriege im Iran und der Ukraine
Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Parteivorsitzende Jan van Aken (Die Linke).
Regierungspolitik und Zukunft des Sozialstaats
Im Studio: der ehemalige Parteivorsitzende und Vizekanzler Franz Müntefering (SPD).
Es kommentieren: der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, der Politikchef von "t-online" Christoph Schwennicke und die Journalistin Victoria Reichelt.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
