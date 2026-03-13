Schreckmoment für Meta-Aktionäre? Einem Insiderbericht zufolge soll das neue KI-Modell Avocado des Social-Media-Konzerns hinter Gemini und Claude zurückbleiben. Der Launch verschiebt sich auf Ende des zweiten Quartals. Für einen Abgesang auf Metas KI-Strategie ist es dennoch zu früh. Die Chip-Schmiede in Fremont läuft auf Hochtouren. Genau hier entscheidet sich der Wettbewerb: Technologische Souveränität bei der Hardware wiegt mehr als der schnelle Start eines Modells.Den vollständigen Artikel lesen ...
