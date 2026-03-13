Viele Anleger schauen aktuell vor allem auf einzelne Schlagzeilen: Krieg im Nahen Osten, steigende Energiepreise, neue Spannungen zwischen den großen Wirtschaftsmächten. Doch das eigentliche Risiko liegt möglicherweise tiefer im System.Börsenexperte André Fischer sieht eine Entwicklung, die an den Märkten bislang kaum eingepreist ist. Seine Einschätzung: Es könnte zuerst zu einem deutlichen Rückschlag an den Aktienmärkten kommen - und anschließend zu einem kräftigen Inflationsschub. Ein Szenario, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
