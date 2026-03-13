Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 18.03.2026 um 15:00 Uhr einen Online-Earnings Call zum Fiscal Year 2025 mit Dr. Peter Stadelmann (CEO) und Jörg Walter (CFO) der RATIONAL AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-03-19-15-00/RAA-GR zur Verfügung gestellt.
