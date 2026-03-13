ETF Analyse der Woche | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing

Der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing bildet den FTSE Emerging Index nach. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit und umfasst mehrere tausend Unternehmen aus verschiedenen Regionen, darunter Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika.

Der ETF setzt auf eine physische vollständige Replikation und investiert direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen. Durch die breite Streuung über mehr als 2.000 Positionen erhalten Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Emerging Markets.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,17 - pro Jahr zählt der ETF zu den kostengünstigen Lösungen für ein Engagement in Schwellenländeraktien. Die Ausschüttung erfolgt quartalsweise, wodurch Anleger regelmäßige Erträge erhalten.

- Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing WKN: A1JX51 - ISIN: IE00B3VVMM84 - Ticker: VFEM

?? Drei Key Takeaways im ETF Vergleich

1. Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt Im Wochenchart zeigt der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing weiterhin eine stabile Aufwärtsstruktur. Solange sich der Kurs über der SMA20 halten bzw. zeitnah darüber zurückkehren kann, bleibt die technische Ausgangslage insgesamt bullisch.

2. Kurzfristig wichtige Unterstützungen im Fokus Im Tageschart liegt der Fokus aktuell auf der SMA50. Kann der ETF diese Unterstützung verteidigen und anschließend wieder über SMA20 und SMA50 steigen, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Ein Bruch der SMA50 würde dagegen das Risiko einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung SMA200 erhöhen.

3. Emerging Markets bieten Chancen, aber auch Risiken Der ETF ermöglicht eine breite Diversifikation über mehr als 2.000 Unternehmen aus Schwellenländern. Gleichzeitig bestehen durch Länder- und Sektorgewichtungen gewisse Klumpenrisiken, weshalb sich der ETF eher als Beimischung im Portfolio und für gestaffelte Einstiege bei Rücksetzern eignen kann.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing Prognose - Chartanalyse

Chartcheck - Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Anteilsschein hat bis Oktober 2023 zurückgesetzt. Die Wochenkerzen zeigten jedoch eine eher moderate Dynamik, sodass keine ausgeprägte Verkaufsdynamik erkennbar war.

Ab Oktober 2023 setzte eine sukzessive Aufwärtsbewegung ein. Im Verlauf kam es zwar immer wieder zu Rücksetzern, diese wurden jedoch regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt. Selbst der Rückgang im April 2025 konnte innerhalb weniger Wochen vollständig aufgeholt werden.

Seit Mitte 2025 hat die Aufwärtsbewegung deutlich an Dynamik gewonnen....

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