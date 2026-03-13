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Enapter AG: Enapter AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025



13.03.2026 / 15:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Enapter AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 Hamburg, 13. März 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt ihre vorläufigen, ungeprüften Zahlen für 2025 bekannt. Der Umsatz lag demnach bei rund 22,1 Mio. Euro und damit innerhalb der kommunizierten Erwartungsspanne von 20-22 Mio. Euro.



Das vorläufige, ungeprüfte EBITDA belief sich auf rund -18,1 Mio. Euro und lag damit unter der für 2025 kommunizierten Prognose von -9 bis -10 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren insbesondere Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rund 3 Mio. Euro sowie ein Aufwand in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Rücknahme bereits gelieferter Stacks. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, die den zurückgenommenen Stacks zugrunde liegenden Umsätze im Geschäftsjahr 2026 zu realisieren. Bereinigt um diese Effekte hätte das vorläufige, ungeprüfte EBITDA bei rund -10,6 Mio. Euro gelegen, nach -6,9 Mio. Euro im Vorjahr. Der Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 36 Mio. Euro. Hiervon entfallen nach aktueller Einschätzung rund 29 Mio. Euro auf das Geschäftsjahr 2026. Veröffentlicht von Gerrit Kaufhold

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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Über Enapter Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff sowie die digitale Plattform CoreKraft entwickelt und anbietet. Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff - auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft. Mit CoreKraft bietet Enapter darüber hinaus eine herstellerunabhängige digitale Plattform zur Steuerung, Überwachung und Optimierung von Wasserstoff- und Energiesystemen. CoreKraft ermöglicht die Integration unterschiedlicher Elektrolysetechnologien und Energiekomponenten in einer gemeinsamen Architektur und unterstützt Partner bei der Realisierung technologieoffener, hybrider Anlagenkonzepte. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland, einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien sowie ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02). Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

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