Coca-Cola: Pullback am EMA 50 bietet Einstiegschance!

Die nächste Aufwärtswelle nicht verpassen!

Rückblick

Die Aktie von Coca-Cola befindet sich in einem etablierten Aufwärtstrend, der Ende Januar/Anfang Februar massiv an Dynamik gewonnen hat. Nach einem Hoch bei 82 US-Dollar Ende Februar sehen wir eine gesunde Korrektur. Der Kurs ist exakt auf das Niveau des EMA 50 zurückgefallen.

Coca-Cola-Aktie: Chart vom 13.03.2026, Kürzel: KO, Kurs: 77.54 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn die Bullen die 20-Tagelinie zurückerobern können, bekommen wir bei Kursen über 78 US-Dollar ein Kaufsignal. Der Bereich um 76 US-Dollar fungiert als wichtiger Boden.

Mögliches bärisches Szenario

Der EMA 50 bei rund 76 US-Dollar ist die "Lebenslinie" des mittelfristigen Aufwärtstrends. Sollte der Kurs per Tagesschluss unter diese Marke fallen, wäre das Pullback-Setup gescheitert. Charttechnisch wäre dann der Weg frei in Richtung der psychologisch wichtigen 70 US-Dollar Marke.

Meinung

Coca-Cola hat seit Jahresbeginn rund 12 % zugelegt und schlägt damit den breiten Markt deutlich. Die letzten Ergebnisse zeigten ein organisches Umsatzwachstum von 5 %. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,58 US-Dollar leicht über den Erwartungen. Coca-Cola hat kürzlich die 64. Dividendenerhöhung in Folge angekündigt - ein klares Signal für die finanzielle Stabilität und die Attraktivität für Einkommensinvestoren. Solange die Unterstützung bei 76 US-Dollar hält, ist der Pullback eine Chance für Trendfolger, zu einem günstigeren Preis einzusteigen, bevor die nächste Aufwärtswelle startet.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 333.78 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.39 Mrd. USD

Meine Meinung zu Coca-Cola ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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