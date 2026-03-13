Die Stadt Luzern sucht per Ausschreibung Betreiber für Ladestationen an insgesamt 18 Standorten. Neun weitere sollen später hinzukommen. Wer den Zuschlag für die 18 Ladestandorte erhält, wird die Stadt im Juli entscheiden. Die Stadt Luzern in der Schweiz plant, bis 2035 rund 30 öffentlich zugängliche Ladestationen einzurichten. Die im Herbst beschlossene und vorgestellte Initiative ist Teil der Strategie "Erneuerbare Antriebe in der Mobilität" und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net