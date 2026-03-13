Der Industriegase-Hersteller Linde hat zwar vor gut drei Jahren dem Börsenplatz in Frankfurt mit einem Delisting den Rücken gekehrt. Das Unternehmen ist allerdings auch trotz dieser Entscheidung nach wie vor ein absoluter Dauerbrenner an der Börse. Und geht es nach zwei aktuellen Analystenstimmen, besteht weiter Luft nach oben.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 455 auf 525 Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Linde sei angesichts der gegenwärtig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
