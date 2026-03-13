© Foto: Frank Molter - dpaDie USA haben eine 30-tägige Ausnahmeregelung erlassen, die es Ländern erlaubt, sanktionierte russische Öl- und Erdölprodukte zu kaufen, die bereits auf See festsitzen.Damit wurde eine vorübergehende Ausnahmeregelung, die letzte Woche nur Indien gewährt worden war, ausgeweitet. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte in einem Beitrag auf X, dies sei eine "eng abgestimmte, kurzfristige Maßnahme", die nur für Öl gelte, das sich bereits im Transit befinde. Mit diesem Schritt soll der Druck auf die globalen Ölpreise angesichts des andauernden Krieges im Nahen Osten verringert werden. Durch die Ausnahmeregelung sind russisches Rohöl und Treibstoff an Bord von rund 30 Tankern in asiatischen …Den vollständigen Artikel lesen
