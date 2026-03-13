EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche EuroShop AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche EuroShop AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/einzelabschluss
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/geschaeftsbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/annualreport
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/halbjahresbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/halfyearreport
