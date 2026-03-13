Zweibrücken (ots) -Das Zweibrücken Fashion Outlet feiert sein 25-jähriges Bestehen und blickt dabei auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Neues Rekordergebnis beim Markenumsatz, eine aktuelle Auszeichnung für höchste Nachhaltigkeitsstandards und zukunftsweisende Kooperationen markieren den aktuellen Wendepunkt in der Standortgeschichte.Wirtschaftliches Wachstum durch gezielten BranchenmixAls Teil von VIA Outlets konnte das Zweibrücken Fashion Outlet im Jahr 2025 seine positive Entwicklung konsequent weiterführen. Mit einer Steigerung von knapp 4% der Markenumsätze und von über 3% der Besucherfrequenz leistete der Standort einen wesentlichen Beitrag zum Gruppen-Rekordumsatz von 1,52 Milliarden Euro. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war die gezielte Weiterentwicklung des Markenportfolios. Neben der Stärkung der Bereiche Fashion und Outdoor steigerten insbesondere die Segmente Beauty sowie Food & Beverage die Aufenthaltsqualität für die nationalen und internationalen Gäste spürbar.Benchmark in Sachen NachhaltigkeitParallel zum wirtschaftlichen Erfolg festigt das Zweibrücken Fashion Outlet seine Rolle als ökologischer Vorreiter. Im renommierten GRESB Real Estate Sustainability Benchmark erzielte die Gruppe mit 98 von 100 Punkten ihr bislang bestes Ergebnis und sondern sicherte sich zudem bereits zum sechsten Mal in Folge das begehrte 5-Sterne-Rating. Ein Qualitätssiegel, welches sich direkt vor Ort widerspiegelt: Von begrünten Ruhezonen und Photovoltaik-Anlagen über moderner Infrastruktur und umfassenden Energie effizienzmaßnahmen bis hin zum Betrieb des regional größten Schnellladestandorts.Starke Allianzen für eine zukunftsfähige RegionPünktlich zum Jubiläum stellt das Center die Weichen für die Zukunft der Region. Durch eine strategische Marketingkooperation mit der Kooperation Schuhstadt GbR aus Pirmasens rücken zwei der bedeutendsten Besuchermagneten Südwestdeutschlands enger zusammen. Ziel ist es, die Strahlkraft beider Standorte durch gemeinsame digitale Aktivitäten und vernetzte Marketingmaßnahmen zu bündeln.Ein weiteres Highlight zum Jubiläumsauftakt ist der Einzug von Europas Marktführer im Bereich Premium Beauty Retail, DOUGLAS. Diese großflächige Neueröffnung unterstreicht den Anspruch des Zweibrücken Fashion Outlets, als innovativer Erlebnisstandort die Trends von morgen zu setzen.Pressekontakt:PR + Presseagentur textschwester GmbH & Co. KGKim Adriana Köhlerkim.koehler@textschwester.deOriginal-Content von: ZFO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182176/6235422