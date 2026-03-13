DJ Zahl offener US-Stellen steigt im Januar stärker als erwartet
DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Januar deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seines Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,95 (Dezember: 6,55) Millionen offene Stellen. Erwartet worden waren 6,75 Millionen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank auf 3,14 (3,23) Millionen und die Zahl der Entlassungen auf 1,63 (1,67) Millionen.
