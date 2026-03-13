Osnabrück/Berlin (ots) -Ghadir Dandash, Anwältin und ehrenamtliche Mitarbeiterin der libanesischen Terre des Hommes-Partnerorganisation FEMALE, ist gestern am frühen Morgen bei einem israelischen Luftangriff auf das Gebiet Armon ums Leben gekommen. Mit ihr trauert Terre des Hommes um eine mutige Aktivistin, die sich für Rechte von Frauen engagierte und ihnen in schweren Momenten zur Seite stand. Unsere besondere Anteilnahme gilt ihren Angehörigen und Freund*innen. Ihr Mut und ihr Engagement für Gleichberechtigung werden uns immer in Erinnerung bleiben.Die Organisation FEMALE war mit seinem Gemeinschaftszentrum über Jahre hinweg bis zum Krieg ein sicherer Ort für Mädchen und Frauen, die dort Lernen, Lachen und auch Kräfte sammeln konnten. Bereits 2024 wurde das Zentrum durch israelische Bomben vollständig zerstört, doch unsere Partnerorganisation FEMALE leistet erneut schnell und unbürokratisch Soforthilfe mit Decken, Essenspaketen, Hygieneartikeln und Trinkwasser. Jetzt und bereits während der militärischen Angriffe 2024 konnte sich FEMALE auf die vielen ehrenamtlichen Mädchen und Frauen verlassen, die Teil ihres Netzwerks sind. Ghadir Dandash war eine von ihnen.Die immer stärker werdende militärische Eskalation im Nahen Osten trifft den Libanon besonders hart und hat mittlerweile eine massive humanitäre Krise ausgelöst. Intensive israelische Luftangriffe insbesondere in Beirut und im Südlibanon treiben die Menschen in die Flucht, offiziellen Angaben zufolge sind bereits mehr als 750.000 Menschen, davon 200.000 Kinder, als intern Vertriebene registriert. Überall suchen Menschen Schutz in provisorischen Notunterkünften; wo kein Platz mehr ist, verbringen sie die Nacht in Autos oder im Freien.__________________________________________________________________________Unser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Klimawandel, Kinderarbeit, Krieg und Vertreibung - wir machen Kinder und Jugendliche stark und schützen sie mit unseren Projekten vor Gewalt und Ausbeutung. Wir leisten humanitäre Hilfe und verbessern die Lebensbedingungen von Kindern weltweit. Was uns dabei besonders wichtig ist: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und setzen gemeinsam mit Kindern ihre Rechte durch. Als Kinderrechtsorganisation sind wir unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien. Wir fördern derzeit über 400 Projekte für Kinder und Jugendliche in 47 Ländern.Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158 oder 0171-6729748, c.ramm@tdh.de, www.tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6235427