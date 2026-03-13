Geopolitische Krisen verunsichern die Märkte - und Gold wird wieder zum Sicherheitsanker. Wer mehr als nur "Schutz" sucht, findet die spannendsten Chancen oft bei ausgewählten Minenaktien, die von steigenden Metallpreisen überproportional profitieren können. Die Finanzmärkte stehen wieder unter Spannung. Geopolitische Konflikte schieben Rohstoffe nach vorn, Ölpreise reagieren nervös, und zentrale Transportwege werden über Nacht zum Risikofaktor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE