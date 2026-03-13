Die Klarna Group plc (NYSE: KLAR) legt heute die folgenden Transaktionen des Chair des Board of Directors und Chief Product Design Officer offen, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf Formular 3 eingereicht wurden.

Aktienkäufe

Michael Moritz, Chairman, hat über ein verbundenes Unternehmen im Zeitraum vom 3. bis zum 11. März 2026 insgesamt 3.472.845 Stammaktien zu einem Gesamtpreis von 49.913.138,73 US-Dollar erworben.

David Fock, Chief Product Design Officer, hat am 9. März 2026 27.000 Stammaktien zu einem Gesamtpreis von 388.552,14 US-Dollar erworben.

Aktienverkäufe

David Sandström, Chief Marketing Officer, hat am 9. März 2026 32.703 Aktien im Rahmen eines im Jahr 2025 festgelegten Handelsplans gemäß Vorschrift 10b5-1 verkauft.

David Sykes, Chief Commercial Officer, hat am 13. März 2026 23.799 Aktien gemäß einem separat festgelegten Handelsplan nach Vorschrift 10b5-1 verkauft, der im Jahr 2025 aufgestellt wurde.

Die Einreichungen auf Formular 3 für alle Transaktionen sind in der EDGAR-Datenbank der SEC verfügbar unter www.sec.gov

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Tatsachenbeschreibungen zu offengelegten Wertpapiertransaktionen. Es handelt sich dabei nicht um eine Gewinnprognose oder eine Prognose jeglicher Art. Anleger sind angehalten, die Risikofaktoren in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Klarna zu lesen, um sich einen umfassenden Überblick über die Risiken zu verschaffen.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglichen es die KI-gestützten Zahlungs- und Handelsnetzwerke von Klarna den Nutzern, smarter zu bezahlen. Über 966.000 Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, unter anderem Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, IKEA, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen erhalten Sie unter Klarna.com.

Kategorie: Nachrichten für Investoren

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