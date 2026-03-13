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Dow Jones News
13.03.2026 16:15 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW) 

=== 
M O N T A G, 23. März 2026 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März 
*** 16:00 US/Bauausgaben Januar 
*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE 
 
    - DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026 
    - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn 
 
D I E N S T A G, 24. März 2026 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar 
  07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
     (15:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung 
     des OeNB-Jahresberichts 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro 
     im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 
*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März 
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE 
 
M I T T W O C H, 25. März 2026 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar 
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und 
     Strategie-Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and 
     its Watchers" (10:15 Panel-Teilnahme Lane) 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im 
     Volumen von 1 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar 
*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q 
*** 15:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
 
***   - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 
***   - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 
    - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz 
 
D O N N E R S T A G, 26. März 2026 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Geschäftsbericht 
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 
  07:30 DE/Dürr AG, Geschäftsbericht 
  07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis und 
     Geschäftsbericht 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Jahresergebnis 
  07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis 
  07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März 
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 
     Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz 
*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank 
     (danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller) 
*** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis 
*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis 
 
***   - FR/OECD-Zwischenbericht 
***   - DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
    - DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist bei Übernahme durch 
     Worthington Steel 
    - DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 
 
F R E I T A G, 27. März 2026 
*** 00:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an 
     Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives event 
*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
  07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage 
*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz und Geschäftsbericht 
*** 13:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar 
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März 
*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Universität Zürich 
 
S O N N T A G, 29. März 2026 
    - EU/Umstellung auf Sommerzeit 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

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