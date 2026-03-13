HyperLight Corporation, Ersteller der Plattform TFLN Chiplet, hat heute die Einführung des 145 GHz Packaged Intensity Modulators (IM) bekannt gegeben, wodurch das Unternehmen sein Portfolio für High-Speed-Modulatoren erweitert. Das neue Gerät ist konzipiert für ultrabreite Modulationsbandbreiten, hohe Signaltreue und stabile Betriebssteuerung und ermöglicht 448 Gbps pro Spur Intensity-Modulated-Direct-Detection (IMDD), 260 GBaud kohärente Links und Breitband RF Photonik-Systeme.

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Fig. 1: HyperLight's 145 GHz intensity modulator for 448Gbps per lane IMDD and 260GBaud coherent applications, with operational electro-optical bandwidth >145GHz, stable bias control, 0.8 mm-connector; available in O-, C-, and L-bands.

Da die Anforderungen an Symbolraten und analoge Bandbreiten bei Verbindungen für Rechenzentren, KI-betriebener Photonik-Infrastruktur und Umgebungen für Labortests stetig steigen, benötigen Systemarchitekten zunehmend leistungsstarke Intensitätsmodulatoren mit mehr als 130 GHz Bandbreite, die sich dennoch einfach bereitstellen lassen. HyperLight's 145 GHz IM wird diesen Anforderungen mit einer Bandbreite von mehr als 145 GHz, einer kompakten Gehäuseform und einer 0,8 mm RF-Anschlussschnittstelle für Hochfrequenzintegration gerecht.

Der 145 GHz paketierte IM wird für mehrere Wellenlängenbereiche O-, C- und L-Band und 1µm angeboten und eignet sich deshalb ausgezeichnet für Tests und System-Prototypenentwicklung, wo flexible Wellenlängen wichtig sind. Das Produkt enthält polarisationserhaltende (PM) Glasfasern und liefert hohe Auslöschungsraten, was zur Verbesserung des Modulationskontrasts und der Messgenauigkeit bei herausfordernden Workflows für die Bewertung von Labs und Systemen beiträgt.

Der 145 GHz paketierte IM beinhaltet für Telcordia verwendbare TFLN PICs, die branchenführende Zuverlässigkeit bieten. Darüber hinaus ist der 145 GHz IM für hohe optische und RF-Leistung konzipiert. Das ermöglicht Anwendungsfälle mit Erhöhung der Breitbandmodulationsleistung bei gleichbleibend stabilem Betrieb.

"Die Industrie geht über 100 GHz hinaus und Kunden benötigen paketierte Modulatoren, denen sie bei solchen Bandbreiten trauen können", sagte Mian Zhang, CEO von HyperLight. "Die Entwicklung einer sehr leistungsstarken und zuverlässigen Photonik-Technologie war für die Branche eine hohe Herausforderung. Wir haben einen 145 GHz Intensitätsmodulator mithilfe unserer branchenführenden Plattform TFLN Chiplet entwickelt, die für Datacom- und Telekom-Anwendungen mit hoher Bandbreite konzipiert ist. Dank unserer paketierten Modulatoren haben unsere Kunden zeitig und zuverlässig Zugang zu Photonik-Funktionen der kommenden Generation."

HyperLight's 145 GHz paketierte IMs sind nun verfügbar für O-, C- und L-Band Konfigurationen. 1µ m- Band Konfiguration kann vorbestellt werden. Hier finden Sie weitere Details und können vorbestellen:https://hyperlightcorp.com/products/packaged-modulators

Über HyperLight

HyperLight bietet leistungsstarke integrierte Photonik-Lösungen auf Basis von dünnschichtiger Lithiumniobat-Technologie. Das Unternehmen vereint die elektro-optischen Vorteile von TFLN mit skalierbarer Produktion, Tests und Integration. So entstehen optische Engines der kommenden Generation für KI-Rechenzentren, Telekom- und Metro-Netzwerke und für aufsteigende Photonik-Märkte.

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