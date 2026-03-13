Während der Iran-Krieg und die damit verbundenen extrem stark gestiegenen Öl-Preise die Marktteilnehmer in Atem halten, gibt es auch Aktien, die unabhängig von den geopolitischen Risiken ihren Weg gehen. So auch eine Weltraum-Aktie. Der Titel, der im wahrsten Sinne des Wortes immer noch unter dem Radar vieler Anleger fliegt, hat ein frisches 52-Wochen-Hoch markiert.Die hohe Relative Stärke kommt nicht von ungefähr: Der europäische Player besticht durch ein dynamisches Wachstum. Agiert profitabel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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