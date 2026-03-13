Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in den USA im Januar laut jüngster PCE-Daten um 0,3% M/M gestiegen, was sich im Rahmen der Analystenmeinungen bewegt, so die Analysten der Nord LB.Durch einen Basiseffekt sei die Jahresrate sogar auf 2,8% Y/Y gesunken. Der Irankonflikt sei in den heutigen Daten zwar noch nicht enthalten, dieser werfe seinen Schatten aber bereits voraus. Durch die Ölvorkommen in den USA und dem damit verbundenen "natürlichen Hedge" dürfte das Inflationsrisiko jedoch relativ gering sein. Dies habe sich nach Ausbruch des Krieges im Nahen und Mittleren Osten am US-Dollar ablesen lassen, welcher sich gegenüber eines ganzen Währungskorbes habe festigen können. Die Länge des Konfliktes werde ganz zentral für die weitere Inflationsentwicklung sein, allerdings sollten auch bei eher pessimistischen Szenarien Zinssenkungen durch die Fed möglich bleiben. (13.03.2026/alc/a/a) ...

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