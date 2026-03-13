© Foto: OpenAIDie Preiserhöhungen durch den Nahost-Konflikt und steigende Ölpreise sorgen für schockierende Ticketpreise. So reagiert die Branche.Die Fluggesellschaften in den USA haben die Preise, isbesondere seit Beginn des Nahost-Konflikts stark erhöht, wie das Wall Street Journal berichtet. Wie die Deutsche Bank in einem neuen Bericht informiert, sind die hohen Preise besonders bei Flügen auf Transatlantik- und Karibikstrecken sowie bei Last-Minute-Flügen spürbar. Spirit Airlines verzeichnete laut einem Bericht den stärksten Preisanstieg im Vergleich zur Vorwoche bei Flügen innerhalb der USA, die 21 Tage im Voraus gebucht wurden. Mehr als verdoppelt gegenüber der Vorwoche hat sich der …Den vollständigen Artikel lesen
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