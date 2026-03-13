Den Prognosen zufolge sollte der Dollar im Jahr 2026 eigentlich weiter fallen - doch das Gegenteil ist der Fall: Seit Ausbruch des Iran-Kriegs hat die Leitwährung schon um drei Prozent aufgewertet. Welche Konsequenzen das für deutsche Anleger hat. Fast alle Experten haben für das Jahr 2026 fallende Dollarkurse vorhergesagt. Denn gleich mehrere Faktoren sprachen dafür: Die Erwartung sinkender Zinsen unter dem neuen Notenbankchef Ken Warsh, das sinkende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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