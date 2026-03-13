Altcoin-Season 2026?: BNB, TAO, VIRTUAL & Co: Das sind die fünf neuen Krypto-Favoriten von HKCM

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Der Altcoin-Sektor scheint kraftlos und tot. Aber die Vorzeichen eines möglichen Krypto-Booms verdichten sich. Fünf Altcoins sind besonders spannend. Eine HKCM-Analyse.

In jedem Krypto-Zyklus wiederholt sich ein ähnliches Muster. Nach längeren Bärenmärkten schwindet das Vertrauen vieler Anleger - besonders in kleinere Blockchain-Projekte. Zahlreiche Altcoins verlieren in solchen Phasen mehr als 90 Prozent ihres Wertes. Auch im aktuellen Zyklus war die Stimmung entsprechend skeptisch. Und doch: Die Zeichen auf eine bullische Trendwende verdichten sich. Fünf Altcoins könnten bald besser performen als Bitcoin. Eine HKCM-Analyse.

Risiko-Appetit wächst: Kommen Altcoins endlich zurück?

Viele kleinere Kryptowährungen kämpfen seit Jahren mit sinkenden Bewertungen und neuen Tiefständen. Anders als in früheren Marktphasen konnte der kräftige Anstieg von Bitcoin bislang keinen breiten Boom im Altcoin-Segment auslösen. Statt einer klassischen Altcoin-Season dominierten vorsichtige Anleger und schwache Kapitalzuflüsse.

Besonders Projekte mit geringer Marktkapitalisierung litten unter der Zurückhaltung vieler Investoren. Dennoch zeigen einige makroökonomische Indikatoren inzwischen erste positive Signale.

In früheren Marktzyklen ging ein Ausbruch des US-Smallcap-Index Russell 2000 häufig einer Altcoin-Rally voraus. Kurz zuvor wurden alternative Kryptowährungen regelmäßig für tot erklärt. Ein weiteres wichtiges Signal liefert der Einkaufsmanagerindex der USA.

Steigt dieser Konjunkturindikator dauerhaft über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, folgten in der Vergangenheit häufig neue Krypto-Bullenmärkte. Aktuell befindet sich der Index erstmals seit 2022 wieder mehrere Monate in der Expansionszone.

TAO, VIRTUAL und TRX: KI-Revolution trifft Stablecoin-Boom

Mit Bittensor (TAO), Virtuals Protocol (VIRTUAL) und Tron (TRX) treffen drei der aktuell spannendsten Trends im Kryptomarkt aufeinander: künstliche Intelligenz, autonome Software-Agenten und der Boom bei Stablecoin-Transaktionen. Während Tron bereits heute eine zentrale Rolle im globalen Transfer digitaler Dollar spielt, setzen TAO und VIRTUAL auf die wachsende Verbindung zwischen Blockchain-Technologie und KI-Anwendungen.

Bittensor verfolgt das Ziel, ein offenes Netzwerk für maschinelles Lernen aufzubauen, in dem Teilnehmer Rechenleistung oder KI-Modelle bereitstellen und dafür mit TAO belohnt werden. Virtuals Protocol geht einen Schritt weiter und entwickelt eine Infrastruktur für sogenannte KI-Agenten - autonome Programme, die über Blockchain-Token finanziert werden und eigenständig Dienstleistungen anbieten können.

Tron wiederum hat sich als eine der wichtigsten Plattformen für Stablecoin-Transfers etabliert, insbesondere für USDT, da Transaktionen schnell abgewickelt werden und nur sehr geringe Gebühren kosten.

BNB und XLM: Alte Hasen, frische Innovation

Mit Stellar (XLM) und Binance Coin (BNB) rücken zwei etablierte Projekte in unseren Analyse-Fokus, die unterschiedliche, aber zentrale Bereiche der Blockchain-Ökonomie abdecken. Während Stellar vor allem auf schnelle und günstige internationale Geldtransfers spezialisiert ist, bildet BNB das Fundament eines der größten Krypto-Ökosysteme der Welt.

Stellar wurde von einem Ripple-Mitgründer ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, grenzüberschreitende Zahlungen für Privatpersonen, Unternehmen und Finanzsysteme deutlich zu vereinfachen. Der Token XLM fungiert dabei als Brückenwährung im Netzwerk und hilft, Transaktionen effizient und kostengünstig abzuwickeln.

BNB entstand ursprünglich als Utility-Token der Kryptobörse Binance, ist heute jedoch der zentrale Token der BNB-Chain, auf der zahlreiche Anwendungen aus den Bereichen DeFi, Trading-Infrastruktur und digitale Finanzdienste laufen.

HKCM-Analyse: (Wann) Kommt der nächste Krypto-Boom?

Um festzustellen, wo sich der Altcoin-Sektor gerade befindet, lohnt sich ein Blick auf die kumulierte Marktkapitalisierung der Top-125-Altcoins (exklusive BTC und ETH; Total3) und der nächstkleineren Altcoins außerhalb der Krypto-Top-10 (Others). Beide Metriken haben mit den jüngsten Abverkäufen unsere Zielzonen für die aktuelle Korrektur der grünen Welle [2] erreicht. Die konkreten Preiskoordinaten der Zielzonen sind Abonnenten unseres Altcoin-Analysepakets vorbehalten.

Nach der heftigen Volatilität der vergangenen Wochen kann die Bodenbildung einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald dem Altcoin-Sektor der bullische Trendwechsel gelingt, erwarten wir in der grünen Impulswelle [3] eine deutliche Expansion bei den Top-125-Altcoins (obere Hälfte) und den nächstkleineren Kryptos (untere Hälfte). In dieser Bewegung erwarten wir neue Allzeithochs für die Marktkapitalisierung des breiten Altcoin-Sektors.

Über konkrete Preisziele einzelner Altcoins lässt sich anhand der kumulierten Marktkapitalisierungen Total3 und Others keine Aussage treffen. Analysen der im Text genannten Altcoins und weiterer spannender Kryptowährungen finden sich in unserem Altcoin-Analysepaket. Inklusive konkreter Ein- und Ausstiegszonen für Einzelwerte. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

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Enthaltene Werte: BTC~USD,XRP~USD,ETH~USD,BNB~USD,TAO~USD,VIRTUAL~USD