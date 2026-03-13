Die scharfe Korrektur von TheGraph (GRT) setzte sich bis in den Februar hinein fort und drückte den Preis in eine klar definierte Abwärtsstruktur. Seither hat sich der Verkaufsdruck zwar merklich abgeschwächt, doch mehr als ein erster Stabilisierungsversuch ist bislang nicht zu erkennen. Immerhin: Nach dem Ausverkauf ringt GRT nun um eine Bodenbildung auf tiefem Niveau bei einer etablierten Unterstützung von 0,025 US$. Die Range beachten Seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de