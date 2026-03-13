Die grenke AG (ISIN: DE000A161N30) hat ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und damit ein weiteres Kapitel der strategischen Neuausrichtung bestätigt. Der Leasing-Spezialist konnte sein Ergebnis leicht steigern und gleichzeitig operative Effizienzgewinne erzielen. Dennoch zeigt sich auch hier, dass das Umfeld anspruchsvoll bleibt. Eine höhere Schadenquote und wirtschaftliche Unsicherheiten bremsen die Dynamik. Entscheidend ist daher weniger das absolute Wachstum als vielmehr die Frage, wie nachhaltig sich die Profitabilität entwickelt. Werbung Jetzt mit 0 € Ordergebühr über Smartbroker+ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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