Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es gibt keinen einfacheren und schöneren Job als den eines Vermögensverwalters - vorausgesetzt die Börsen steigen auf breiter Front! Und wenn auch die am schlechtesten performenden Anlagen immer noch positive Erträge abwerfen, dann ist alles perfekt. Solche Marktphasen mag es schon gegeben haben, aber garantiert nicht sehr oft. Deutlich herausfordernder ist die Vermögensverwaltung hingegen in so turbulenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boerse.de