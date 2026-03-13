Adidas hat 2025 ein Rekordjahr mit 24,8 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Gewinn von 2,06 Milliarden Euro erzielt. Trotz der starken Zahlen reagierten Investoren negativ, weil die Gewinnprognose für 2026 mit rund 2,3 Milliarden Euro deutlich unter den Erwartungen liegt. Belastungen durch US-Zölle, einen schwächeren Dollar und steigende Importkosten drücken auf die Perspektive, während Adidas gleichzeitig mit höheren Dividenden und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de