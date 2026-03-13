Diese BÖRSE ONLINE Empfehlung ist binnen weniger Wochen um 57 Prozent nach oben geschossen, bei gleichzeitig fallenden Märkten. Dennoch könnte sich hier jetzt noch mehr Potenzial bieten. In der BÖRSE ONLINE Ausgabe 08/26 hat unsere Expertenredaktion beim Kurs von 11,60 Euro zum Kauf von K+S-Aktien geraten. Die Papiere befinden sich nun im Zuge des Iran-Krieges massiv im Aufwind. Die Titel werden von der Annahme beflügelt, dass der Konflikt möglicherweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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