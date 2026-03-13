© Foto: Egon Bömsch - imageBROKERWenn Krisen die Inflation befeuern, bricht das alte Marktgesetz, wonach Treasuries ein sicherer Hafen sind. Warum der US-Dollar gerade boomt, US-Anleihen aber fallen - und warum das für Washington zum Albtraum wird.Wenn irgendwo auf der Welt ein größerer Konflikt ausbricht, flüchten Anleger gewöhnlich in US-Staatsanleihen. Dieses Gesetz galt an den Finanzmärkten jahrzehntelang. Die Bond-Kurse stiegen, die Renditen sanken. Doch der jüngste Schlagabtausch zwischen den USA und Israel mit dem Iran hat dieses Gefüge gesprengt. Wir erleben den Aufstieg eines "Dirty Safe Haven". Ein Szenario, in dem der US-Dollar zwar als Fluchtwährung gesucht wird, die vermeintlich "sicherste Anlage der Welt" - …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE