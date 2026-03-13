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Dow Jones News
13.03.2026 18:27 Uhr
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XETRA-Schluss/DAX mit drittem Verlusttag in Folge

DJ XETRA-Schluss/DAX mit drittem Verlusttag in Folge

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag den dritten Tag in Folge mit Abschlägen geschlossen. Hatte der zunächst leicht gesunkene Ölpreis zwischenzeitlich etwas Unterstützung geboten, drehte die Börse mit dann wieder gestiegenen Ölpreisen ins Minus. Die europäische Rohölsorte Brent kostete wieder mehr als 101 US-Dollar je Fass. Händler sprachen trotz der Versuche, den Preisanstieg bei Erdöl zu stoppen, von keiner grundlegenden Änderung der Versorgungslage im Nahen Osten. Der DAX büßte 0,6 Prozent auf 23.447 Punkte ein.

Nach der Freigabe der strategischen Ölreserven durch die Internationale Energieagentur versuchen die USA nun durch eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland den Ölpreisanstieg zu dämpfen. Laut Berichten verhandeln zudem europäische Staaten und auch Indien mit dem Iran über eine Passage von Rohöl durch die extrem unsichere Seestraße von Hormus. Doch führten diese Initiativen zu keinem nachhaltig Preisstopp, allerdings war der Anstieg weniger dynamisch als noch an den Vortagen.

Mit der geschwundenen Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende im Iran gewannen Rüstungsaktien wie Rheinmetall 2,7 Prozent. Zalando setzten die Aufwärtsbewegung vom Vortag mit einem Plus von 6,9 Prozent fort. Bernstein hatte die Aktie hochgestuft. K+S (+2,4%) folgten ihren US-Pendants, die am Vortagabend deutlich zugelegt hatten, nach oben. Durch die Störung des Schiffsverkehrs in Nahost leidet auch das Düngemittelangebot - die Preise dürften zulegen. Die DZ Bank sah im K+S-Kurs jedoch ein Übermaß an "Hormus-Hype" und stufte den Wert ab.

Fraport (-4,3%) knüpft die Höhe seiner Dividende künftig an die Entwicklung seines Verschuldungsgrades gemessen am operativen Ergebnis. Wie bekannt will der Flughafenbetreiber für 2025 eine Dividende von 1,00 Euro pro Aktie ausschütten. Auf dieser Höhe soll die Gewinnbeteiligung der Aktionäre vorerst blieben, bis die Nettofinanzschulden des Konzerns unter das Fünffache des EBITDA sinken.

Mit Abschlägen von 3,8 Prozent und 8,8 Prozent gaben United Internet bzw. 1&1 kräftig nach. Im Handel wurde auf einen Artikel der spanischen Zeitung "okdiario" verwiesen. Dort hieß es, Telefonica habe beschlossen, den möglichen Kauf des deutschen Mobilfunkbetreibers 1&1 vorerst auf Eis zu legen. 

=== 
Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       23.447  -0,6    -4,3 
DAX-Future   23.429  -0,4    -4,5 
XDAX      23.423  -0,7    -4,7 
MDAX      28.819  -1,4    -5,9 
TecDAX      3.574  -0,1    -1,4 
SDAX      16.785  -1,4    -2,1 
zuletzt         +/- Ticks 
Bund-Future   125,81  -35 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

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March 13, 2026 12:53 ET (16:53 GMT)

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