© Foto: Dall-EDie Renditen für langlaufende US-Staatsanleihen steigen trotz Zinssenkungsfantasien. Experten warnen: Wenn der Anleihenmarkt die Kontrolle verliert, droht ein massiver Abwärtsdruck auf Aktien.Der US-Anleihenmarkt sendet derzeit Signale, die Investoren ernst nehmen sollten. Während die Märkte auf weitere Zinsschritte der Federal Reserve blicken, haben sich die Renditen der 10- und 30-jährigen Staatsanleihen von den kurzfristigen Geldmarktsätzen entkoppelt. Das Resultat ist eine steilere Zinskurve, die nicht durch wirtschaftlichen Optimismus getrieben ist, sondern durch ernste strukturelle Sorgen. Das Kernproblem ist die Diskrepanz zwischen dem massiven Angebot an neuen Staatsanleihen und der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE