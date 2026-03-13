Estithmar Holding Q.P.S.C. hat die dritte halbjährliche Kuponzahlung für seinen auf Katar-Rial lautenden Sukuk (erste Tranche) mit einem jährlichen Gewinnsatz von 8,75 % geleistet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260312990690/de/

Estithmar Holding Pays the Third Semi-Annual coupon of the 8.75% Sukuk Tranche (Photo: AETOSWire)

Die erste Tranche, die Teil des umfassenderen Sukuk-Programms des Unternehmens im Wert von 3,4 Milliarden QAR ist und an der Londoner Börse im International Securities Market notiert ist, wurde im August 2024 ausgegeben.

Die Emission zog eine vielfältige Gruppe institutioneller Anleger an, darunter Banken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwalter, wobei sowohl staatliche als auch private Institutionen großes Interesse zeigten. Diese Nachfrage spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit der Estithmar Holding wider, ihren Stakeholdern einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten.

Estithmar Holding wurde kürzlich nach der letzten halbjährlichen Überprüfung durch FTSE Russell in den FTSE Russell Global Equity Index im Mid-Cap-Segment von Katar aufgenommen. Diese Aufnahme steht im Einklang mit der durchweg starken finanziellen und operativen Leistung des Unternehmens in den letzten drei Jahren. Zuletzt meldete Estithmar Holding für das Gesamtjahr 2025 einen Nettogewinn von 938 Millionen QAR (257 Millionen USD), was einer Steigerung von 122 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die regionale und internationale Expansionsstrategie des Unternehmens unterstützt weiterhin seinen Wachstumskurs. Die Geschäftstätigkeit der Estithmar Holding erstreckt sich mittlerweile über 10 Länder und umfasst ein diversifiziertes Portfolio, darunter Gesundheitsprojekte in Katar, Algerien, Irak und Libyen, Expansionen im Dienstleistungssektor in Katar, Saudi-Arabien, Irak, Libyen, Jordanien, Kasachstan und auf den Malediven, Immobilienentwicklungs- und Tourismusinvestitionen in Katar, Irak und auf den Malediven sowie spezialisierte Bauaufträge in Katar, Saudi-Arabien, Irak, Algerien und Syrien.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260312990690/de/

Contacts:

Nesrine Nacef

Corporate Communications Manager

0097466157504