Dieser Index hat Anlegern seit Jahresanfang über 20 Prozent Rendite eingebracht, obwohl die Börsen gefallen sind. Jetzt könnte für Anleger aber noch viel mehr möglich sein. Durch den Angriff der USA auf den Iran sind die Ölpreise in die Höhe geschossen und die Börsenkurse nach unten. Auch auf den Gas-Märkten kam es zu rasanten Kursanstiegen. Investoren, die in den BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index investiert sind, haben davon massiv profitieren können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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