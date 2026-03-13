© Foto: UnsplashDie blockierte Straße von Hormus und steigende Ölpreise bringen mehrere asiatische Staaten in Bedrängnis. Regierungen reagieren mit drastischen Sparmaßnahmen.Die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs zwingt mehrere asiatische Staaten zu drastischen Maßnahmen, um den steigenden Treibstoffmangel zu bewältigen. Besonders hart trifft die Situation die Volkswirtschaften der Region, da viele Länder stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten abhängig sind. Japan bezieht rund 90 Prozent seines Öls aus der Region, Südkorea etwa 70 Prozent. Auslöser der Krise ist vor allem die nahezu blockierte Straße von Hormus, durch die normalerweise ein erheblicher Teil der weltweiten Öltransporte läuft. In der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE