Unterstützung der Kreislaufwirtschaft und der Erfüllung gesetzlicher Auflagen

Intertek, ein führender Anbieter von Total Quality Assurance für die Industrie weltweit, hat den Start seiner erweiterten Services-Suite zum digitalen Produktpass (DPP) angekündigt. Dies umfasst einen umfassenden Beratungsservice, der Herstellern, Marken und Einzelhändlern dabei helfen soll, sich in der sich schnell weiterentwickelnden Regulierungs- und Nachhaltigkeitslandschaft im Zusammenhang mit digitalen Produktpässen und der Einhaltung der Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft zurechtzufinden.

Mark Thomas, Executive Vice President, Global Sustainability, Assurance, Agri World and Food bei Intertek, sagte: "Mit der Einführung regulatorischer Rahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung von Produkten sehen sich Unternehmen wachsendem Druck ausgesetzt, weltweit robuste Systeme für das Reporting in den Bereichen Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit zu implementieren. Diese Veränderung setzt einen wichtigen regulatorischen Meilenstein Unternehmen müssen ihre Data Governance stärken, Lieferanten wirksamer einbinden und eine glaubwürdige, überprüfbare Nachhaltigkeitsperformance über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg demonstrieren."

Die neue Services-Suite von Intertek reagiert direkt auf diesen Bedarf, indem sie Unternehmen dabei hilft, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig Prinzipien der Kreislaufwirtschaft sowie Lieferkettenintegrität zu gewährleisten. Die Services ermöglichen es Unternehmen auf strukturierte und zuverlässige Weise, Compliance zu erreichen, indem sie die Ausrichtung an aktuellen und zukünftigen regulatorischen Anforderungen entsprechend der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte, der Batterie-Verordnung der EU und anderen branchenspezifischen Gesetzen ermöglichen. Sie unterstützen die Entwicklung transparenter und überprüfbarer Lieferkettenrückverfolgbarkeit, Zirkularitätskennzahlen und Nachhaltigkeitsdaten auf Produktebene, die die Erwartungen der Behörden, Kunden und Marktteilnehmer erfüllen.

Zusätzlich ermöglichen die Services die skalierbare Verwaltung von Nachhaltigkeits- und Compliance-Daten durch konsistente, prüfbare Prozesse und von Experten geleitete Methoden, die Unternehmen in die Lage versetzen, die DPP-Anforderungen weltweit zu operationalisieren.

Organisationen, die gerne mehr über DPP und die Beratungsservices erfahren möchten, können sich mit Intertek in Verbindung setzen, um eine Bereitschaftsbewertung zu vereinbaren oder ihre Strategie zur Kreislaufwirtschaft zu besprechen. Weitere Informationen: https://www.intertek.com/assuris/sustainability/digital-product-passport/

Weitere Informationen finden Sie in dem Blog Digital Product Passports: Unlocking Opportunities Beyond Compliance in dem erörtert wird, wie digitale Produktpässe abgesehen von der regulatorischen Compliance zudem Transparenz, die Erreichung von Zielen der Kreislaufwirtschaft und langfristigen Geschäftswert fördern können.

ÜBER INTERTEK

Intertek ist ein führender Anbieter von Total Quality Assurance für die Industrie weltweit.

Unser Netzwerk mit mehr als 1.000 Laboratorien und Niederlassungen in über 100 Ländern bietet innovative und maßgeschneiderte Sicherheits-, Prüfungs-, Inspektions- und Zertifizierungslösungen für die Betriebe und Lieferketten unserer Kunden.

Intertek ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit verschrieben hat. Wir bieten unseren Kunden rund um die Uhr geschäftskritische Qualitätssicherungslösungen, damit die Lieferketten bei jedem einzelnen Vorgang reibungslos funktionieren.

Unser Kundenversprechen lautet: Das Fachwissen von Intertek im Bereich Total Quality Assurance, mit Präzision, Tempo und Leidenschaft bereitgestellt, ermöglicht es unseren Kunden, sicher voranzukommen.

intertek.com

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