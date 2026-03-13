Es gibt Hunderte börsennotierte Biotechs, allein in den USA. Nektar Therapeutics bietet hier eine besonders interessante Investmentstory. Der AKTIONÄR-Hot-Stock aus Ausgabe 02/26, der sich im Februar fast aus dem Stand verdoppeln konnte, hat am Freitag nach den Zahlen zum vierten Quartal ein neues 52-Wochen-Hoch markiert.Umsatz und Ergebnis, die in der Regel bei anderen Unternehmen besonders viel Beachtung geschenkt bekommen, waren bei Nektar Therapeutics am Donnerstagabend nur eine Randnotiz. Viel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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